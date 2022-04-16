غداً.. العليا للحج تناقش حصة وزارة السياحة.. وتوقعات بزيادة الأسعار 30 %

كتب- يوسف عفيفي:

قال مصدر باللجنة العليا للحج والعمرة، إن اجتماعا سيعقد غدا بوزارة السياحة، لمناقشة آلية الاستعداد لتنظيم الموسم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

جاء ذلك عقب إعلان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، تخفيض حصة حج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه المؤسسة من 12 ألف إلى 3 آلاف و100 تأشيرة هذا العام.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الاجتماع يضم أعضاء اللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة حصة السياحة من الحج وأسعار برامج ومستويات الحج والتي تشمل الاقتصادي وأربع وخمس نجوم.

وأشار إلى إن أسعار الحج ستزيد بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% عن الأعوام السابقة، حسبما توقع، قائلا: "أقل سعر يبدأ من 90 ألف جنيه، والـ 5 نجوم سيصل إلى 170 ألف جنيه.

وفتحت غرفة شركات السياحة المصرية، باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف بسرعة الإنتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

وقرر رئيس الوزراء، عدم السماح بالحج على نفقة الدولة هذا العام، والاقتصار على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلاً، وتكليف وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.