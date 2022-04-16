4 إرشادات من الصحة للمواطنين بعد شراء الأطعمة من الأسواق

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأطعمة بعد شرائها من الأسواق.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، عبر صفحتها على فيسبوك: التزم بهذه النصائح بعد شراء الأطعمة من الأسواق.

1- اغسل يديك بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

2- اغسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها.

3- اطبخ الأطعمة جيدا، وبالأخص اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

4- ضع كل الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة في أسرع وقت ممكن.