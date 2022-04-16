4 إرشادات من الصحة للمواطنين بعد شراء الأطعمة من الأسواق
كتب- محمد نصار:
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأطعمة بعد شرائها من الأسواق.
وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، عبر صفحتها على فيسبوك: التزم بهذه النصائح بعد شراء الأطعمة من الأسواق.
1- اغسل يديك بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.
2- اغسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها.
3- اطبخ الأطعمة جيدا، وبالأخص اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.
4- ضع كل الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة في أسرع وقت ممكن.
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