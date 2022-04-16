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4 إرشادات من الصحة للمواطنين بعد شراء الأطعمة من الأسواق

11:29 ص السبت 16 أبريل 2022
4 إرشادات من الصحة للمواطنين بعد شراء الأطعمة من الأسواق

وزارة الصحة

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كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع الأطعمة بعد شرائها من الأسواق.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم السبت، عبر صفحتها على فيسبوك: التزم بهذه النصائح بعد شراء الأطعمة من الأسواق.

1- اغسل يديك بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

2- اغسل الخضروات والفواكه بالماء قبل تناولها.

3- اطبخ الأطعمة جيدا، وبالأخص اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

4- ضع كل الأطعمة سريعة التلف بالثلاجة في أسرع وقت ممكن.

وزارة الصحة

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وزارة الصحة شراء الأطعمة من الأسواق منشور توعوي

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