72 ساعة حارة ومنخفض خماسيني.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتوقعات هيئة الأرصاد

كتب- محمد نصار:

بدأت اليوم السبت موجة حارة جديدة على كافة أنحاء المحافظات المصرية وذلك نتيجة منخفض خماسيني يؤدي إلى هبوب كتل هوائية حارة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم السبت طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء بسبب دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها رياح جنوبية.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية هبوب رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية اليوم السبت تمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون غدا الأحد حيث لتسود أجواء شديدة الحرارة يوم الأحد.

موجة حارة لمدة 72 ساعة

كشفت الدكتورة منار غانم تفاصيل الموجة الحارة الجديدة التي تشهدها مصر مطلع الأسبوع القادم.

وقالت منار غانم إنه اعتبارا من يوم السبت المقبل تشهد كافة أنحاء البلاد موجة حارة حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا.

وأوضحت منار غانم أن هذه الموجة الحارة ستستمر لمدة 72 ساعة بداية من السبت وحتى يوم الاثنين، مبينة أن درجات الحرارة يوم الاثنين على القاهرة الكبرى ستكون بين 34 و35 درجة مئوية.

سبب الموجة الحارة

قالت منار غانم إن ارتفاع الحرارة بسبب منخفض خماسيني على الصحراء الغربية يؤدي إلى هبوب كتل هوائية حارة، لافتة إلى أن فصل الربيع يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

موعد انكسار الموجة الحارة

أشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير لتصل إلى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

نصائح للتعامل مع موجة الحرارة والأتربة

وجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، 5 نصائح للمواطنين للتعامل مع هذه الموجة وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن حالة الطقس كما يلي:

1- تجنب التعرض المباشر للشمس لتجنب زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة.

2- يفضل لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية.

3- يفضل عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل لأنه بعد ارتفاع الحرارة سيحدث انخفاض آخر.

4- المتابعة المستمرة للنشرات الجوية لرصد تطورات التغيرات الحادة والسريعة التي يتسم بها فصل الربيع.

5- على قائدي المركبات القيادة بهدوء تام بسبب الأتربة والرمال المثارة.