رئيس "الأسقفية" يفتتح مؤتمرًا لتدريب قادة الشباب بالكنيسة

كتب- مينا غالي:

افتتح اليوم دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمرًا لتدريب قادة الشباب من الكنائس الأسقفية من مختلف المحافظات.

ألقى رئيس الأساقفة كلمة افتتاحية قال فيها: هدفنا بناء كنيسة حية لمجتمع أفضل ممتلئة بنعمة ومواهب الروح القدس فتصبح قادرة على تغيير المجتمع للأفضل.

وأضاف رئيس الأساقفة: إن الصفات التى تجعل الكنيسة حية ومختلفة هو أن تكون ممتلئة بالفرح والابتهاج وبروح الصلاة و المواظبة على الشركة والعبادة وكسر الخبز.

واختتم رئيس الأسقفية: نحتاج أن ندعو الآخرين لنعلمهم ما تعلمناه ونتمسك بالحق الكتابى وألا نفقد هويتنا ونهمل تعاليم الكتاب المقدس.

تضمن اليوم صلاة افتتاحية وكلمة من رئيس الأساقفة وفترة تسبيح وعبادة بالإضافة لعظة عن الخدمة الكنسية ورؤية وأهداف خدمة الشباب في الفترة القادمة.