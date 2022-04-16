Masrawy logo white

إعلان

وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

10:42 ص السبت 16 أبريل 2022
وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينتي ( ملوي والفشن الجديدتين – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وتمثلت مخالفات البناء والتعديات التي صدر لها قرارات إزالة، في إقامة بناء مخالف "كافيتريا" بإحدى القرى السياحية الواقعة داخل كردون القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والتعدي على مساحة 201 فدان وإقامة استراحة عمال وغرفتين، والتعدي أيضاً بوضع اليد على مساحة حوالي 20 فدانا أخرى، وإقامة استراحة عمال على الأراضي الواقعة داخل كردون مدينة ملوي الجديدة بدون سند قانوني.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
عاصم الجزار إزالة التعديات مخالفات البناء المدن الجديدة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا