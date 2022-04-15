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شيخ الأزهر يعزي مدير أمن الأقصر في وفاة والده

11:21 م الجمعة 15 أبريل 2022
شيخ الأزهر يعزي مدير أمن الأقصر في وفاة والده

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن محافظة الأقصر، في وفاة والده الذي توفي في هذه الأيام المباركة.

وتوجه فضيلة الإمام الأكبر بخالص الدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}

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