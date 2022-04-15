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بعد زيادة أسعار البنزين.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والأجرة

11:08 م الجمعة 15 أبريل 2022
بعد زيادة أسعار البنزين.. برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والأجرة

مواقف سيارات الأجرة

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كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على مواقف السيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي لمنع أي زيادات عشوائية في تعريفة ركوب السيارات خاصة مع قرب موعد عيد الفطر المبارك.

وقالت في تصريحات صحفية لها، إنه على المسئولين في الأحياء والمحليات النزول وتشديد الرقابة على مواقف السيارات، خاصة وإننا في شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر المبارك منعًا لاستغلال الزيادة الطفيفة التي حدثت في أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن هناك من يستغلون أي زيادات طفيفة في أسعار المحروقات فيرفعون تعريفة الركوب مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة من المحليات والمحافظات.

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