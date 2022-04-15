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وزير الري يشكل وحدة مركزية للتحول الرقمي وتصميم برنامج لميكنة الأعمال

10:34 م الجمعة 15 أبريل 2022
وزير الري يشكل وحدة مركزية للتحول الرقمي وتصميم برنامج لميكنة الأعمال

اجتماع وزير الري

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كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسي الوزارة بإنشاؤها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

وصرح الدكتور عبدالعاطي أنه وفي إطار رؤية "مصر 2030" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي في الوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

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وزير الري محمد عبدالعاطي إيمان سيد

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