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منخفض خماسيني شديد الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن موجة حارة تبدأ غدًا

09:47 م الجمعة 15 أبريل 2022
منخفض خماسيني شديد الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن موجة حارة تبدأ غدًا

منخفض خماسيني يضرب مصر

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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إثر دخول كتلة هوائية شديدة الحرارة يصاحبها هبوب رياح جنوبية؛ لتكون ذروة الارتفاع يوم الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 39 درجة كما ترتفع درجة الحرارة الصغرى أيضًا وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت الهيئة، أن هناك رياح جنوبية نشطة وجافة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من الصحراء الغربية يوم السبت وتمتد إلى القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد يوم الأحد، ليسود طقس حار جاف ويكون مغبرًا في بعض المناطق.

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