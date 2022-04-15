Masrawy logo white

إعلان

عمومية "أبناء مصر" تجدد الثقة في مدحت بركات رئيسًا للحزب

09:38 م الجمعة 15 أبريل 2022
عمومية "أبناء مصر" تجدد الثقة في مدحت بركات رئيسًا للحزب

المهندس مدحت بركات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- نشأت علي:

جددت الجمعية العمومية لحزب أبناء مصر الثقة في المهندس مدحت بركات رئيسًا للحزب، بنسبة 45%؜ من إجمالي أصوات الناخبين في محافظات شرق الدلتا، على قائمة أبناء مصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقد مساء اليوم في أجواء رمضانية، على هامش احتفالية بحضور الدكتور محمد والي أمين عام الحزب وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الأمانة العامة وهيئات مكاتب المحافظات.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
مدحت بركات حزب أبناء مصر محمد والي

الخبر التالى:

منخفض خماسيني شديد الحرارة.. بيان من الأرصاد بشأن موجة حارة تبدأ غدًا
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل| كواليس حلقة مقالب تسببت في ضبط مقدم "كريزي تاكسي"
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا