عمومية "أبناء مصر" تجدد الثقة في مدحت بركات رئيسًا للحزب

كتب- نشأت علي:

جددت الجمعية العمومية لحزب أبناء مصر الثقة في المهندس مدحت بركات رئيسًا للحزب، بنسبة 45%؜ من إجمالي أصوات الناخبين في محافظات شرق الدلتا، على قائمة أبناء مصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقد مساء اليوم في أجواء رمضانية، على هامش احتفالية بحضور الدكتور محمد والي أمين عام الحزب وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الأمانة العامة وهيئات مكاتب المحافظات.