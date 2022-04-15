روسي وميكف وVIP.. ننشر مواعيد رحلات القطارات بالوجه القبلي

الطقس غدًا الجمعة: حار نهارًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكة الحديد، مواعيد رحلات القطارات بالوجه القبلي المتجه من القاهرة إلى أسوان والعكس.

ينشر "مصراوي" مواعيد قيام ووصول قطارات الوجه القبلي، لجميع أنواع القطارات المكيفة والروسية والمميزة والـvip،