عبدالله رشدي يدافع عن كشري التحرير: "منطقٌ لا يستعملُه النُّبلاء"



أثار الداعية عبدالله رشدي، الجدل، من خلال منشور جديد كتبه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، دافع خلاله عن مطعم كشري التحرير بعد الواقعة التي عرفت إعلاميا بمنع سيدة قبطية وابنتها من تناول وجبة كشري قبل المغرب.

وقال رشدي: ‏أي مطعم له مواعيد لفتح الصالة، ومن المعلوم أن "التيك أوي" لا يتم تناوله داخل المطاعم، ومن الطبيعي أن تحترم سياسات المكان الذي تتواجدُ فيه، وليس من المقبول أن تفرض فكرتَك على سياساتِ المطعم!

‏وأضاف: فقط للتذكير بآداب التعامل في حال ما لو نويتَ أن تزور أحدَ المطاعم، أما منطق: "يا تنفذ اللي أنا عايزه يا هقلب عليك الدنيا" فمنطقٌ لا يستعملُه النُّبلاء.

واتهمت أسرة مسيحية مطعم كشري التحرير؛ بمنعها من تناول الطعام داخل أحد فروع سلسلة المطاعم الشهيرة، في حين ردت إدارة المطعم على الاتهامات بأنها غير صحيحة.