بعد زيادتها رسميا.. الأسعار الجديدة للبنزين بجميع أنواعه

كتب - محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 88، اليوم الجمعة، قراري المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، رقم 339 لسنة 2022، ورقم 340 لسنة 2022 بشأن التسعير الجديد لأسعار الوقود.

وينشر "مصراوي" الأسعار الجديدة للوقود بعد زيادتها رسميا، وهي كما يلي:

- سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 750 قرشًا.

- سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا.

- سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 975 قرشًا.​

ونص القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2022 على التالي:

المادة الأولى: "يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 4600 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات قمائن الطوب والأسمنت وباقي القطاعات والجهات والاستخدامات الأخرى".

المادة الثانية: "يستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات على النحو التالي: 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة"

2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".

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