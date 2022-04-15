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لمدة 10 أيام.. الجيزة: غلق كلي لمطلع الدائري من هذه الاتجاهات

02:19 م الجمعة 15 أبريل 2022
لمدة 10 أيام.. الجيزة: غلق كلي لمطلع الدائري من هذه الاتجاهات

غلق مطلع الدائري ارشيفية

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كتب-أحمد مسعد:

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري في المسافة بين طـريـق الأوتوستراد وحتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق.

وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أن الشركة المنفذة للمشروع ستقوم بأعمال توسعة لمطلع الطريق الدائري للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

وأعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه تحديدا للقـادم مـن شـارع ربيع الجيزى والمؤدى إلى مناطق المريوطية وذلك لمدة (10 أيام) ابتـداء مـن الســ ـ١٢ـاعة صباح اليوم الجمعة ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢ وحتى صباح يوم الأحد الموافـق ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار ٢٤ ساعة .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب بالمتابعة للأعمال وإزالة اي مع معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي قائدي المركبات والتي شملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى اتجاه مناطق المريوطية، ستقوم بأستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مـروراً بميدان المنيب والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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