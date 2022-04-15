رفع أسعار البنزين.. التنمية المحلية: لا زيادة في تعريفة الركوب بالمحافظات - بيان رسمي

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بجميع المحافظات بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار.

ووجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة لسائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً وإتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التأكيد علي وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير .

وقال اللواء محمود شعراوي إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين ، وطالب " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" لتقديم اي شكوي في حالة اي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": اضغط هنا ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".