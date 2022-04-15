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بحضور المستشار عدلي منصور.. تشييع جنازة رئيس بنك تنمية الصادرات من مسجد الشرطة

01:36 م الجمعة 15 أبريل 2022
بحضور المستشار عدلي منصور.. تشييع جنازة رئيس بنك تنمية الصادرات من مسجد الشرطة

ميرفت سلطان

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مصراوي

شيعت بعد صلاة الجمعة، جنازة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضر الجنازة، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد ابو العينين وكيل أول مجلس النواب، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، عبد الفتاح الجبالي، ووكيل أول البنك المركزي المصري جمال نجم.

وتوفيت أمس، ميرفت سلطان رئيسة مجلس الإدارة و العضو المنتدب للبنك المصري للصادرات، وذلك بعد أيام قليلة من قرار تجديد رئاستها للبنك لفترة ثالثة.

وكانت سلطان عادت من أداء عمرة رمضان قبل أيام قليلة، وباشرت عملها في البنك بعد العودة من العمرة بشكل طبيعي، قبل رحيلها المفاجئ اليوم، وسط حالة من الحزن بين العاملين في البنك والقطاع المصرفي، الذين يشهدون لها بالكفاءة والسيرة الطيبة.

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