Masrawy logo white

إعلان

بأقل تكلفة.. مصر للطيران تعلن إتاحة اصطحاب وزن إضافي للمسافرين

12:51 م الجمعة 15 أبريل 2022
بأقل تكلفة.. مصر للطيران تعلن إتاحة اصطحاب وزن إضافي للمسافرين

شركة مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خدمة جديدة للمسافرين، وهي إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم، ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الاختيار بين فئتي الوزن الإضافي سواء حقيبة تزن 23 كجم أو حقيبة تزن 10 كجم فقط، وهى فئة جديدة بأقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، الجمعة، أن الخدمة الجديدة جاءت من منطلق سعي الشركة لتوفير اختيارات مناسبة لجميع احتياجات الركاب.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
شركة مصر للطيران الرحلات الجوية رحلات الطيران

الخبر التالى:

رفع أسعار البنزين.. بيان من محافظة القاهرة بشأن تعريفة النقل الجماعي والسرفيس
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا