بأقل تكلفة.. مصر للطيران تعلن إتاحة اصطحاب وزن إضافي للمسافرين

كتب - محمد عبيد

أعلنت شركة مصر للطيران، طرح خدمة جديدة للمسافرين، وهي إمكانية شراء وزن إضافي عند السفر لحقيبة وزنها 10 كجم، ليتوافر بذلك أمام الراكب إمكانية الاختيار بين فئتي الوزن الإضافي سواء حقيبة تزن 23 كجم أو حقيبة تزن 10 كجم فقط، وهى فئة جديدة بأقل تكلفة حسب احتياجات الراكب.

وأوضحت مصر للطيران في بيان لها، الجمعة، أن الخدمة الجديدة جاءت من منطلق سعي الشركة لتوفير اختيارات مناسبة لجميع احتياجات الركاب.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة تتوافر أثناء إنهاء إجراءات السفر بجميع المطارات التي تسير مصر للطيران رحلاتها منها.