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بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

12:12 م الجمعة 15 أبريل 2022
بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" قبل قليل، لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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