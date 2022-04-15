بحضور الرئيس السيسي.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع احتفالات انتصار العاشر من رمضان.

ونقلت فضائية "إكسترا نيوز" قبل قليل، لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، عبر الرابط التالي: