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بعد التوقف لأسابيع.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى روسيا

10:16 ص الجمعة 15 أبريل 2022
بعد التوقف لأسابيع.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى روسيا

شركة مصر للطيران

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كتب - محمد عبيد:

تستأنف شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو، بمعدل رحلة واحدة يوميًا تحمل رقم MS729 / MS730، بعد فترة توقف دامت عدة أسابيع.

وتسير مصر للطيران رحلاتها إلى روسيا، على متن طائراتها البوينج B737-800، بعد فترة تعليق عدة أسابيع على خلفية الأحداث الروسية الأوكرانية.

وتقلع رحلة الشركة المباشرة إلى موسكو من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، ومن المقرر أن يكون الميعاد الجدولي لرحلتها اليومية المغادرة إلى موسكو في تمام التاسعة والنصف صباحا، والعودة في العاشرة مساءا من نفس اليوم.

وطالبت الشركة، المسافرين من لهم حجوزات سابقة وكذلك الراغبين في السفر بين القاهرة وموسكو الاتصال بمركز خدمة العملاء 1717 أو التواصل مع وكلاء السياحة والسفر المعتمدين ، وضرورة اتباع الإجراءات الصحية اللازمة للسفر إلى دولة روسيا ، وإجراء تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 48 ساعة على الأكثر.

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