مجدي الجلاد: شيخ الأزهر "خط أحمر".. ومشكلة القضايا الدينية في التطبيق

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام التي تضم مواقع (مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت): "إن الأزهر والكنيسة دورهما أساسيا في مسألة حقوق المرأة، لأن الشريعة نفسها أعطت المرأة حقوقها بس إحنا ننفذ.. فأوضاع المرأة والزواج والطلاق والحقوق مذكورة بالتفاصيل في القرآن، وفي المسيحية بيعملوا قانون أحوال شخصية للمسيحيين".

وأضاف الجلاد خلال لقاءه في برنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس" مع أميرة بدر: "المشكلة مش في النص، لكن في التطبيق، هو الدين بيفرض على المُطلق أن يكون هناك نفقة لطليقته وأولاده، لكن إحنا أحيانًا مش بننفذ".

وتابع الجلاد: "أنا شخصيًا عمري ما ضربت امرأة ولا حتى ابنتي أو أولادي، ولو قلتيلي دلوقتي ضرب الزوجة في الدين الفلاني أو الإسلام واجب أو جائز أقولك أنا مش متخصص.. الأزهر اللي يرد.. لكن عن مسألة الخلاف حول تلك القضية، فهناك قضايا غير واضحة يجب أن توضع على مائدة النقاش ويطلع فيها رأي نهائي بدل الأخذ والرد في الإعلام".

وعن هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، قال الجلاد: "أنا شيخ الأزهر عندي خط أحمر، سواء الشيخ الطيب أو أي شيخ أزهر.. لكن هناك فرق بين النقد زي الأزهر لا يقوم بواجبه في القضية الفلانية، وبين الهجوم".

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