مجدي الجلاد: الإعلانات هجرت الصحافة المطبوعة

كتب- يوسف عفيفي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، إن الصحافة المطبوعة تتكبد خسائر كبيرة الآن نتيجة التحول الرقمي وهجرة الإعلانات منها.

وأضاف الجلاد خلال حواره في برنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة "الشمس"، اليوم الخميس، أن اقتصاديات الصحافة المطبوعة في مصر أصبحت مختلفة، نتيجة ارتفاع تكلفة الجريدة مع زيادة أسعار الورق والأحبار، إذ تتكلف النسخة الواحدة أكثر من قيمة بيعها، ومن يعوضها هي الإعلانات.

وأوضح الجلاد: "لكن الإعلانات هجرت الصحافة المطبوعة وذهبت للسوشيال ميديا والصحافة الرقمية".