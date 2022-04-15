بعد تبرئة النيابة.. أول إجراء من الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية ضد جابر نصار

كتب- محمد سامي:

قال محمود شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية، التي أثير حولها عدد من الشائعات، بشأن احتوائها على مادة الخشخاش المخدرة، إن الشركة قررت مقاضاة وسائل الإعلام التي نقلت الشائعة دون التأكد منها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراء قانوني ضد الدكتور جابر جاد نصار.

وكان الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قال في منشور عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك"، إن هناك نوع من الشيكولاتة الألمانية المستوردة الموجودة في السوق تحتوي على مادة الخشخاش، ما يعتبر مخالفة جسيمة، وهو ما نفته تحقيقات النيابة العامة اليوم الخميس.

وقال شاهين، إن ما نشر حول الشركة، أدى لحدوث خسائر كبيرة، كما أن الأمر كان مجرد شائعة تستحق التحقق والتثبت منها قبل نشرها.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة عدم احتواء منتج الشوكولاتة الذي أثار الجدل مؤخرًا على أية مواد مخدرة.

وقال بيان النيابة إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان رصدت مطلع الشهر الجاري تداول أخبار ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي احتواءَ منتج مستورد للشوكولاتة على نبات الخشخاش الذي يُكسبه بذلك موادَّ مُخدِّرة، وكان من بين تلك المنشورات منشور لرئيس جامعة القاهرة السابق، وقد تزامنَ ذلك مع بلاغٍ تلقتْه النيابةُ العامة بشأن الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

واستهلتها بسؤالِ مالك الشركة المستورِدة لمنتج الشوكولاتة الذي شهِد بأنَّ ما أُثير بمواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد غيرُ صحيح؛ لأنه يستورده من دولة ألمانيا وفقًا للإجراءات الصحيحة، وأنَّ المنتج خالٍ تمامًا من أي موادَّ مخدّرة، إذ خضع لاختبارات فنية ومعملية لازمة قبل دخوله البلاد، وتم إرسال عينة منه للهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، والتي وافقت بعد الفحص على تداوله في السوق المصري لانطباق كافَّة الشروط القياسية المصرية عليه، وقدَّم لذلك في التحقيقات الإفراجَ الصحيّ الصادر من الهيئة، وما يُفيد سدادَه الجمارك المستحقة على الاستيراد.​