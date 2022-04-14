Masrawy logo white

إعلان

حسبة الصحافة المطبوعة خسرانة.. مجدي الجلاد يكشف سبب اتجاهه لـ"الإلكترونية"

11:54 م الخميس 14 أبريل 2022
حسبة الصحافة المطبوعة خسرانة.. مجدي الجلاد يكشف سبب اتجاهه لـ"الإلكترونية"

مجدي الجلاد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام التي تضم مواقع (مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت)، إن أي خبر صحفي يخرج اليوم نُفاجأ بالصحف الورقية تنشره في اليوم التالي مانشيت.. "إزاي.. طب ما إحنا عرفناه إمبارح.. أنا محتاج خدمة مختلفة".

وقال الجلاد خلال لقاءه ببرنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس" مع أميرة بدر: "أنا حاليًا ما بشتغلش مطبوع أنا بشتغل صحافة إلكترونية، لسبب مهم جدًا، وهو أن اقتصاديات الصحافة الورقية في مصر أصبحت مختلفة فتكلفة الصحيفة التي تُطبع مع أسعار الأحبار والورق جعل الصحيفة الواحدة تتكلف أكثر من بيعها، فما الذي يعوض؟ الإعلانات.. والإعلانات هجرت الصحيفة المطبوعة علشان راحت للسوشيال ميديا والصحافة الرقمية، يبقى حسبة صحيفة مطبوعة حاليًا في ظل الأوضاع الحالية خسرانة".

وتابع: "وبالتالي يبقى الصحيفة القومية أو المؤسسات القومية باتت تعاني، فأنا ابن الأهرام وأفخر بالانتماء لها وإني من أبناءها فهي أصبحت تعاني اقتصاديا.. والمؤسسة مازالت كبيرة وتحارب في الصحافة القومية والمطبوعة، وأعتقد أن أي صحيفة مطبوعة تخسر حاليًا".

وواصل الجلاد: "أعتقد الجرائد اليومية ما بتجيبش 200 ألف نسخة حاليًا، يعني تقريبًا في صحف أسماء كبيرة توزع حاليًا 7 أو 8 آلاف نسخة يوميًا فقط".

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
مجدي الجلاد الصحافة الصحافة المطبوعة مؤسسة أونا للإعلام

الخبر التالى:

بعد تبرئة النيابة.. أول إجراء من الشركة المستوردة للشيكولاتة الألمانية ضد جابر نصار
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا