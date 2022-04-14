مجدي الجلاد: أنا أعرف ربنا كويس.. وهذا سبب انتقادي لإبراهيم عيسى

كتب- مينا غالي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام التي تضم مواقع (مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت)، سبب انتقاده لتصريحات الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في برنامجه حول الإسراء والمعراج.

وقال الجلاد خلال لقاءه ببرنامج ورا الشمس المذاع على قناة الشمس:"إن بعض الناس قابلوني وسألوني لماذا انتقدت ما ذكره إبراهيم عيسى في برنامجه.. هو عيب إن أنا أقول عقيدتي؟ أنا مستغرب.. يا جماعة أن غِرت على عقيدتي.. هو عيب.. هو ليه الناس معتقدة إن أنا صحفي أو إعلامي بس أعرف ربنا كويس".

وعن مسلسل "فاتن أمل حربي"، قال الجلاد: "إبراهيم عيسى من أساتذة الصحافة في مصر ومقدرش أشكك في قيمته في الصحافة واشتغلنا مع بعض في وقت واحد وكنا بنتنافس، لكن أنا حابب أتكلم بصراحة.. أنا ما شفتش مسلسل "فاتن أمل حربي" حتى الآن لأن في رمضان بنقي مسلسل أو اثنين وبشوفهم علشان يكون عندي وقت لصلاتي وشغلي، لكن قرأت عنه وأكيد هشوفه بعد العيد".

وأضاف: "القضية التي يطرحها أنا أؤيدها.. طرح قضية أسرية للفنانة الكبيرة نيللي كريم، وعامل جدل بين الرجال والنساء على السوشيال ميديا وده كويس، على نفس نظام أريد حلا، لكن ماعتقدش أن هيعمل نفس تأثيره، لكن المسلسل هو حجر في مياه راكدة وهي قضايا الأحوال الشخصية، والقوانين محتاجة مراجعة".

وواصل الجلاد: "أتابع الجدل على السوشيال ميديا لكن الرجالة مغلوبين شوية في المسلسل.. الأغلب ممن يعانون من السيدات وطالما عملت حلقات لنصرة المرأة المصرية المطلطمة في المحاكم، لكن في جزء من الرجالة في الزمن ده عنده نقص في الرجولة مع الست، لأن الجواز بقى سهل والطلاق سهل، ونسبة كبيرة بتنتهي بالطلاق".