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الطقس غدًا الجمعة: حار نهارًا.. ونشاط للرياح في هذه المناطق

11:44 م الخميس 14 أبريل 2022
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 14 أبريل 2022.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح المبكر، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت: "يشهد الجمعة نشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

- القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 15.

- الإسكندرية : العظمى 23 والصغرى 14.

- بورسعيد 22- 14.

- سوهاج 33-18.

- أسوان العظمى 36 والصغرى 19.

- الطور: 24-18.

- شرم الشيخ 30-20.

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درجات الحرارة الرياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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