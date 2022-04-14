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للتوعية بمخاطر الفساد.. الرقابة الإدارية تطلق حملة "يا ترى مين الكسبان؟

11:41 م الخميس 14 أبريل 2022
للتوعية بمخاطر الفساد.. الرقابة الإدارية تطلق حملة "يا ترى مين الكسبان؟

هيئة الرقابة الإدارية

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كتب- محمد سامي:

أطلقت هيئة الرقابة الإدارية، حملة إعلانية تحت عنوان "ياترى مين الكسبان؟"، للتوعية بمخاطر الفساد وأهمية المشاركة المجتمعية لمنعه ومكافحته، تتعرض الحملة لبعض الممارسات الفاسدة بالمجتمع.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية على "فيسبوك"، فيديو للحملة الإعلانية، مشيرة إلى أن الهدف من الإعلان توضيح خطورة هذه الممارسات على الفرد والمجتمع وتحث فاعليها على المشاركة فى جهود التنمية.

وتابعت: "خليك مع ضميرك وعقلك.. ما تخسرش قدام موافقتك على الغلط.. خليك دايماً أنت الكسبان".

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