الزراعة تعلن اعتماد الهند كمنشأ جديد لاستيراد القمح

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(مصراوي):

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اعتماد دولة الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفقًا للتقرير الذي تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية، وكان وزير الزراعة وافق على سفر وفد فني من الوزارة إلى الهند برئاسة المهندس إسلام فرحات، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي لاستكمال الدراسات الفنيه التي يجريها الحجر الزراعي وبحث إمكانية استيراد الأقماح من الهند، في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشيء الاستيراد للسلع الاستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

وقال "فرحات" إنه على مدار عدة أيام اطلع الوفد المصري على نظم الصحة النباتية الهندية والتفتيش والرقابة على صادرات الحبوب وأساليب المكافحة والمقاومة للآفات مع اتمام زيارات ميدانية للحقول ومخازن الحبوب بأقاليم مختلفة، حيث يجري الحصاد.

كما زار الوفد مدينة مومباي للإطلاع على إجراءات التصدير والمعامل الحكومية المعتمدة من الحجر الزراعي الهندي.

وانتهى التقرير الفني للدراسة إلى وضع الاشتراطات الفنية الخاصة بمعايير الصحة النباتية واللازمة لاستيراد القمح التمويني الخاص بإنتاج الخبز، وباستيراد قمح الديورم واللازم لصناعة المكرونة وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما بحث الوفد المصري مع مسؤلي وزارة الزراعة الهندية وممثلي الحجر الزراعي الهندي إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين بما فيها تسهيل انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى الهند.

وأشاد "فرحات" بالدعم الذي قدمه السفير وائل حامد سفير مصر بالهند للوفد المصري، خلال الزيارة وكذلك الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في نيودلهي.