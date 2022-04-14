نجيب ساويرس يقبل تحدي يسرا: هنسلم مرحلتين من "زد" في 2023

كتب- محمد عبدالناصر:

رد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، على تحدي الفنانة يسرا، بشأن تسليم شقق ووحدات مشروع "زد" في 2023.

وقال ساويرس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك": "أنا قبلت التحدي مش هنسلم مرحلة واحدة فقط في 2023، لأ، هنسلم مرحلتين، من غير الناس متحسش بأي حاجة".

وتابع: "أنا بتحدى هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا، والفريق الخاص به، أنهم يسلموا في 2023 مرحلتين ويسلم بمواصفات كويسة، ويخلي شعار الفرحة في كل مكان ده شعار حقيقي لما الناس تدخل تستلم بيوتها".

وتعمل شركة "أورا" للتطوير العقاري على تنفيذ مشروع زد في مدينة القاهرة الجديدة ومدينة الشيخ زايد.