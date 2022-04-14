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محمد صلاح بطل إعلان جديد: "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش" (فيديو)

08:53 م الخميس 14 أبريل 2022
محمد صلاح بطل إعلان جديد: "المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش" (فيديو)

محمد صلاح

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق "فيديو" إعلان المرحلة الجديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، تحت عنوان "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتدور أحداث الإعلان حول تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل وإحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائق ىالمقطورات، وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل.

ويظهر "صلاح" في نهاية الإعلان ممسكًا بأيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان، مرددًا "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات ".

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

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محمد صلاح المخدرات الإدمان نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي

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