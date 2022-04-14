نقيبة التمريض تشكر "المتحدة" على موقفها: نرغب في عمل درامي يبرز دورنا

كتب - أحمد جمعة:

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على موقفها الأخير من التمريض، لافته إلى أن للشركة دورًا كبيرًا فى الارتقاء بصناعة الإعلام والدراما المصرية.

وأعلنت نقيب التمريض، في بيان اليوم، عن رغبتها فى التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعداد عمل درامي يبرز دور التمريض وجهود الجيش الأبيض فى المنظومة الصحية ومواجهة جائحة كورونا ليكون على غرار مسلسل الاختيار، وإعداد اعلانات موجهة لتحسين الصورة الذهنية للتمريض.

وطالبت كافة الجهات المسئولة عن صناعة الدراما والاعلام بإبراز الدور الايجابي للتمريض، نظراً لطبيعة عمل التمريض الصعبة ودور أطقم التمريض في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالمستشفيات.

وأكدت أن مهنة التمريض شهدت تطوراً غير مسبوقًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تغيير الصورة الذهنية للأطقم الطبية وعلى رأسهم التمريض، مهم لإحداث حالة من الرضا بين الفريق الطبى والذى سيصب فى صالح المنظومة الصحية.

وأوضحت نقيب التمريض، أنه تم رفع مستوى أداء التمريض من خلال برامج التدريب المستمر، حيث تم تدريب ما يقرب من ١٠٠ الف ممرض وممرضة في السنوات السبع الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم علي الدبلومات المهنية المختلفة.

وأضافت أن منظومة التمريض شهدت تحسنًا كبيرًا بالتزامن مع تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، والتى شهدت الاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الاجور وتحسين المظهر العام لأطقم التمريض من خلال هوية بصرية وزي جديد ومميز داخل المنظومة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكدت احترامها الغير محدود لمهنة التمريض، ودورها في المنظومة الصحية.

وقامت المتحدة بمبادرة للاحتفاء بالأطباء وأطقم التمريض أثناء الفترة العصيبة للوقاية من جائحة كوفيد 19 تحت شعار "مبادرة البالطو الأبيض" لمؤازرة اطقم العمل في كافة المستشفيات.

وأكدت المتحدة أنها تحترم كافة الضوابط لتقديم محتوي مناسب للأسرة المصرية في إطار درامي اجتماعي وترفيهي علي حد سواء.