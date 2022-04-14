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أكاديمية ناصر العسكرية العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

07:24 م الخميس 14 أبريل 2022
أكاديمية ناصر العسكرية العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق

أكاديمية ناصر العسكرية العليا توقع بروتوكول تعاون

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كتب- أحمد مسعد:

وقعت أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بروتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق بحضور مدير الأكاديمية ورئيس جامعة الزقازيق وعدد من أعضاء هيئة التدريس لكلا الجانبين.

ويهدف البروتوكول، تعزيز المشاركة المتبادلة بين الأكاديمية والجامعة في مجالات التدريب والبحث العلمى والبحوث المشتركة وتبادل الخبرات والخبراء في مجال الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناعة القرار وغيرها من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.

وألقى مدير الأكاديمية كلمة أكد خلالها حرص أكاديمية ناصر العسكرية على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع الصروح العلمية والتعليمية لإعداد كوادر شبابية مؤهلة على أعلى الدرجات العلمية.

وأعرب رئيس جامعة الزقازيق عن بالغ سعادته بهذا البروتوكول والذى يمثل أحد الخطوات الجادة فى إطار الجمهورية الجديدة بالتعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسساتها لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة .

كما تم تبادل الدروع التذكارية بين رئيس جامعة الزقازيق ومدير الأكاديمية تأكيدا على أهمية التعاون بين الطرفين.​

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