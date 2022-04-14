سؤال برلمانى لوزير الاتصالات عن خطة الحكومة لتطبيق تكنولوجيا الجيل الخامس 5G

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.

وتساءل "محسب"، عن ما هو دور وزارة الاتصالات في دعم وتمهيد الطريق أمام تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات؟.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر بدأت خطوات جادة تجاه التحول الرقمي، خاصة بعد جائحة كورونا ، والتى سيكون إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس خطوة رئيسية فيها، مؤكدا أن الأمر يحتاج مزيد من الدعم لشبكات الجيل الرابع لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، في ظل وجود مناطق خارج تغطية خدمات الجيل الرابع.

وأكد "محسب"، على ضرورة التوسع في تغطية الجيل الرابع لتحقيق التوازن بين مختلف المناطق، لتسهيل مهمة التحول الرقمي.

وتابع "محسب"، قائلا:" وزارة الاتصالات تعد منذ فترة بتحسين خدمات الاتصالات والانترنت لكن يبدو أن الأمور تسير ببطء شديد ، وهو ما يحتاج لتوضيح من جانب وزير الاتصالات، وتحديد الأسباب خلف ذلك."

وطالب "محسب"، وزارة الاتصالات بتسريع وتيرة العمل على تحسين خدمات الجيل الرابع، خاصة أن تفعيل خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات "5g"، مرهون بإتاحة بنية تحتية متطورة، علاوة على إتاحة الترددات اللازمة لتشغيل الخدمة بشكل فعال، مشددًا على ضرورة وجود جدول زمنى محدد من جانب شركات الاتصالات.