الليلة .. مجدي الجلاد يفتح صندوق أسراره مع أميرة بدر في برنامج "ورا الشمس"

كتب- مينا غالى

يحل الكاتب الصحفي الكبير مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، التي تضم مواقع مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت، ضيفًا في العاشرة من مساء اليوم ببرنامج "ورا الشمس" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة الشمس.

ومن المقرر أن يفتح الجلاد صندوق أسراره مع الإعلامية أميرة بدر ويكشف عن أسرار مقال: "من يعزل الرئيس مبارك"، ولقاء صفوت الشريف.

كما يتحدث الجلاد عن تركه لصحيفة المصري اليوم وسر الهجوم على إبراهيم عيسى وخلافاته مع عمرو أديب.