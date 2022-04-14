Masrawy logo white

إعلان

البيض الأبيض يحقق أكبر انخفاض من ٣ شهور

06:18 م الخميس 14 أبريل 2022
البيض الأبيض يحقق أكبر انخفاض من ٣ شهور

البيض الأبيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:
تراجعت أسعار البيض الأبيض بنسبة كبيرة في الأسواق اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر في بورصة الدواجن.
وكانت أسعار البيض، قد حققت ارتفاعًا في آخر 3 شهور، حيث لم ينخفض سعر البيض الأبيض منذ الأول من يناير وفقًا لبورصة الدواجن عن مستوى الـ 46 جنيه للكرتونة، ووصل إلى مستوى 55 جنيهًا ثم عاد مرة أخرى إلى 46 جنيه، ولأول مرة منذ 3 أشهر يصل إلى 45 جنيهًا في البورصة.
وسجلت أسعار البيض اليوم الخميس
كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 45.50 جنيه.
كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 53.5 جنيه.
كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 60 جنيهًا.
أسعار الدواجن
سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41.93 جنيه، بتراجع 91 قرشا.
سعر كيلو الدواجن البلدي: 50.26 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.
سعر كيلو الدواجن البيضاء المجمدة: 49.36 جنيه، بزيادة 3.25 جنيه.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
البيض الأبيض الأسواق الدواجن أسعار البيض

الخبر التالى:

الليلة .. مجدي الجلاد يفتح صندوق أسراره مع أميرة بدر في برنامج "ورا الشمس"
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا