البيض الأبيض يحقق أكبر انخفاض من ٣ شهور

كتب- محمد سامي:

تراجعت أسعار البيض الأبيض بنسبة كبيرة في الأسواق اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 3 أشهر في بورصة الدواجن.

وكانت أسعار البيض، قد حققت ارتفاعًا في آخر 3 شهور، حيث لم ينخفض سعر البيض الأبيض منذ الأول من يناير وفقًا لبورصة الدواجن عن مستوى الـ 46 جنيه للكرتونة، ووصل إلى مستوى 55 جنيهًا ثم عاد مرة أخرى إلى 46 جنيه، ولأول مرة منذ 3 أشهر يصل إلى 45 جنيهًا في البورصة.

وسجلت أسعار البيض اليوم الخميس

كرتونة البيض الأبيض "30 بيضة": 45.50 جنيه.

كرتونة البيض الأحمر "30 بيضة": 53.5 جنيه.

كرتونة البيض البلدي "30 بيضة": 60 جنيهًا.

أسعار الدواجن

سعر كيلو الدواجن البيضاء: 41.93 جنيه، بتراجع 91 قرشا.

سعر كيلو الدواجن البلدي: 50.26 جنيه، بتراجع 2.77 جنيه.