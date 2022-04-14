القصير يبحث مع مدير مؤسسة الغذاء النرويجية تعزيز ‏القطاع الزراعي لمواجهة التغيرات المناخية

(مصراوي):

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع جينهلد ستوردلين المديرة التنفيذية لمؤسسة ‏الغذاء النرويجية، تعزيز مرونة القطاع الزراعي ودعم الابتكارات الخاصة بنظم التكيف لمواجهة التغيرات المناخية ‏وبناء نظم زراعية أكثر استدامة وحماية صغار المزارعين، بما يضمن لهم حياة كريمة. ‏

يأتي اللقاء في إطار استعدادات مصر لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير ‏المناخ (‏COP27‎‏)، حيث استعرض القصير المشاكل الناتجة عن تغير المناخ كزيادة معدلات التصحر، وزيادة الاستهلاك ‏المائي، والتأثير على حجم الإنتاجية وصغار المزارعين وسكان الأماكن الساحلية المتأثرة بزيادة الملوحة وانتشار الأمراض ‏والآفات، مما يهدد سلامة الأمن الغذائي، فضلا عن زيادة معدلات الهجرة.

وأكد وزير الزراعة أهمية تضافر وحشد جهود المجتمع ‏الدولي للتعاون من أجل التصدي لأزمة تغير المناخ، والتي تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والدول الأفريقية على الرغم ‏من مساهمتهم الضئيلة في نسبة الانبعاثات عالمياً.‏

من جانبها، قالت جينهلد ستوردلين إنها تتفق مع وزير الزراعة فيما ذكره حول أهمية دعم تحول ‏النظم الزراعية والغذائية لمواجهة الاضطرابات الناتجة عن تغير المناخ، ودعم عمليات التكيف مع المناخ والقدرة على ‏الصمود من خلال دعم الإنتاج الزراعي المستدام ودعم توجه الدول النامية وخاصة الأفريقية للتوجه نحو التكيف، وكذلك ‏إنشاء منصة للتمويل المناخي وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة. ‏

وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم حول أوجه التعاون بين الوزراة والمؤسسة ومن خلال الشركاء ‏الدوليين، وذلك في إطار دعم مبادرة الزراعة الناشئة، ودعم أنشطة المشروعات التي تقوم عليها الوزارة فيما يخص دعم ‏صغار المزارعين في المناطق الريفية مثل مشروع مراكز تجميع الألبان، وكذلك المبادرات الوطنية كمبادرة صحة واحدة‏، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".‏