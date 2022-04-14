بعد وفاة هدهود.. بيان برلماني عاجل عن أوضاع مستشفيات الصحة النفسية

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب ممثلة عن الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، للتقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة لـ"الوقوف على حقيقة ما يجري في مستشفيات الصحة النفسية" على خلفية قضية وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا للحزب أيمن هدهود.

ولا تزال قضية أيمن هدهود قيد التحقيق في النيابة العامة. وكشف حزب الإصلاح والتنمية أمس عن معاناته من حالة نفسية سيئة قبل وفاته، وإيداعه في مستشفى الصحة النفسية بالعباسية. وطالب الحزب أمس بانتظار نتائج التحقيقات ليتسنى معرفة الحقيقة والمحاسبة القانونية في حالة ما تبين وجود مسئولية طبية أو تقاعس إداري من جانب المستشفى، نظرا لإنكار إدارة المستشفى أكثر من مرة وجوده بها فضلا عن أنه لم يتم إخطار أسرته بإيداعه بالمستشفى محل الواقعة.

وكلف الحزب في بيانه أمس، الهيئة البرلمانية للحزب باستخدام أدواتهم الرقابية للوقوف على حقيقة ما يُجرى داخل مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإداري في المستشفى التي تم إيداع الفقيد بها.

وفي طلبها، قالت النائبة راوية مختار في طلبها إنه إعمالا لحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنها تطلب الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة "للوقوف على حقيقة ما يجرى داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسئولية الطبية وجوانب الاهمال والتقاعس الإداري في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التي تم إيداع أيمن هدهود بها، والتي أثارت وفاته علامات استفهام كثيرة".

وأضاف البيان أنه يطلب دراسة "أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات نظرا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية".

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع.