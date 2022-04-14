السفير الصيني: دعم مصر لنا في بداية جائحة كورونا محفور بقلوبنا

يوم شديد الحرارة.. 5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن إنشاء مجمع التبريد اللوجستي بشركة فاكسيرا المصرية، سيكون علامة فارقة جديدة في التعاون بين مصر والصين في مجال الصحة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجستي بأرض الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف السفير الصيني: "المجمع سيكون الأكبر لحفظ اللقاحات في أفريقيا، حيث يساعد في حفظ 150 مليون جرعات من اللقاح وسيكون إنجاز له أهمية خاصة لمساعدة الجانب المصري لمكافحة كورونا".

وتابع: "الصين ومصر تساعدان بعضهما في مكافحة كورونا مما يسجد العلاقة المتينة بين البلدين، ويمكن القول إن التعاون بين البلدين نموذجى يحتذى به دوليا، ولن ننسى دور مصر في ظل بداية أزمة كورونا وزيارة وزيرة الصحة المصرية إلى بكين وظل ذلك محفورا في قلوبنا".​