رئيس "فاكسيرا" تكشف موعد الانتهاء من تنفيذ مجمع التبريد اللوجستي للقاحات

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كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، موعد الانتهاء من أعمال مجمع التبريد اللوجستي بأرض الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجيستي بأرض الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

وقالت والي إنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مجمع التبريد في 30 يونيو المقبل وإقامة احتفال بهذا الصدد.

حضر المؤتمر عدد من المسؤولين على رأسهم اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتورة هبة والي، والسفير الصيني بمصر، بمشاركة السفير المصري في الصين عبر الفيديوكونفرانس.

وأضافت والي: "المجمع سيكون واحد من أوجه التعاون مع شركة سينوفاك، حيث تم وضع خطة قصيرة الأجل للتعاون بتصنيع لقاح كورونا ثم مجمع الثلاجات، وخطة طويلة الأجل بالتفاوض حاليا مع الشركة لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات أخرى ونستهدف مصر لتصبح مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات وليس فقط تغطية احتياجات الدولة".

وتابعت: "في الأيام المقبلة سيكون هناك إعلان عن مشروعات أخرى للتعاون مع شركة سينوفاك".

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