بالصور.. تدشين الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجستي بفاكسيرا

يوم شديد الحرارة.. 5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل

كتب - أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

دشن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية لمجمع التبريد اللوجستي بأرض الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا" بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين على رأسهم اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، والسفير الصيني بمصر، بمشاركة السفير المصري في الصين عبر الفيديوكونفرانس.

وقالت الدكتورة هبة والي إن المجمع مقام ستكون على مساحة 2800 متر مربع بتوسعات مستقبلية بنحو ألف متر، وسيكون مزودًا بنظام إدارة المخزون عن طريق "سوفت وير" مصمم يتم استخدامه في شركة سينوفاك حالياً، وكذلك نظام تبريد مزدوج الاستخدام والآخر احتياطي حال حدوث أي أعطال لتلافيها وعدم الإضرار بالمنتج.

وأشارت إلى أنه تم توقيع اتفاقية المشروع في يناير 2022، وفي الفترة الماضية كانت مرحلة التحضير واستلام الموقع وسيتم تنفيذه عن طريق شركة صينية لها أعمال كثيرة في مصر.