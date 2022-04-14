يوم شديد الحرارة.. 5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن طقس يوم الأحد المقبل والذي يوافق ذروة الموجة الحارة التي تشهدها مصر بداية الأسبوع القادم.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة اعتبارا من السبت وحتى الاثنين المقبلين، حيث تكون ذروة الموجة الحارة يوم الأحد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة، لمصراوي، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا كبيرا يوم الأحد حيث تسجل محافظات القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى بين 36 و37 درجة مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا.

وجاءت نصائح الدكتورة منار غانم للمواطنين بشأن حالة الطقس يوم الأحد المقبل على النحو التالي:

1- تجنب التعرض المباشر للشمس لتجنب زيادة الإحساس بارتفاع الحرارة.

2- يفضل لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات والنظارات الشمسية.

3- يفضل عدم تخفيف الملابس خلال فترات الليل لأنه بعد ارتفاع الحرارة سيحدث انخفاض آخر.

4- المتابعة المستمرة للنشرات الجوية لرصد تطورات التغيرات الحادة والسريعة التي يتسم بها فصل الربيع.

5- على قائدي المركبات القيادة بهدوء تام بسبب الأتربة والرمال المثارة.​