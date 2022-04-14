اتفاق بين بيت الزكاة والشركة القابضة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمستحقين

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كتب- محمود مصطفى:

وقع بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف، اتفاقا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتوصيل مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي لبيوت مستحقي الزكاة والصدقات و القرى الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية.

ووقع الاتفاق اللواء عمرو لطفي، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي التوقيع في إطار دور بيت الزكاة والصدقات في توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها وضمان الوصول إلى أكبر عدد منهم، ومساهمة من البيت في تقديم خدمة مهمة للفقراء من مستحقي الزكاة والصدقات.

وبموجب الاتفاق سيتم تركيب وصلات المياه وخدمة الصرف الصحي للمستحقين، بشرط أن يكونوا محرومين من الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، ويتولى بيت الزكاة والصدقات تحديد الأسر المستحقة من خلال البحث الاجتماعي الذي يجريه الباحثون التابعون للبيت، للتأكد من ضمان وصول هذه الخدمة لمستحقي الزكاة والصدقات.

ويتحمل البيت مصروفات تركيب العدادات، وتكلفة الوصلات وكافة المصروفات الخاصة بتوصيل مياه الشرب النظيفة وخدمة الصرف الصحي لبيوت الفقراء من مستحقي الزكاة والصدقات على أن يتم التركيب من خلال الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركاتها التابعة في كافة محافظات الجمهورية.​