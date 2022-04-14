من عبدالناصر حتى الكيت كات.. وزير النقل يتابع تشطيبات الخط الثالث للمترو

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كتب- أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام والي، رئيس هيئة الأنفاق، وقيادات الهيئة، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

ويبدأ ذلك من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مرورا بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مرورا بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالا إلى منطقة إمبابة مرورا بشارعي البوهي والقومية العربية وصولا إلى الطريق الدائري، وفرعه جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التشطيبات النهائية والتركيبات للمعدات الكهروميكانيكية والإشارات والإتصالات وماكينات التذاكر بمحطة ناصر ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة 3A وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو وتقع على مساحة 7100 متر مسطح ومكونة من 4 أدوار وتضم 52 بوابة تذاكر و4 ماكينات TVM للحصول على التذاكر و37 سلما كهربائيا من منسوب الشارع حتى أرصفة المحطة.

كما أن المحطة وباقي المحطات مؤهلة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يوجد بمحطة ناصر 2 مصعد كهربائي من منسوب الشارع حتى الأرصفة ويوجد بالأرصفة بلاطات بارزة لتسهيل حركة تنقلاتهم كما يوجد بالمحطة 7 دورات مياة مخصص إحداها لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقل الوزير ومرافقوه جرار اختبار السكة لتفقد باقي محطات الجزء الأول والذي يمتد من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على 4 محطات نفقية (ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازي - الكيت كات) وذلك مرورا بالنفق أسفل النهر من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية وأن تكون التشطيبات النهائية للمحطات على أعلى مستوى من الجودة واطلع الوزير على المخطط الزمني لمراحل التشغيل التجريبي للجزء الأول (3A) تمهيدا لافتتاحه خلال الموعد المخطط.

وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الثالثة (3B) والذي يمتد بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج حيث يشتمل على 6 محطات(محطة نفقية وهي السودان - 4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي القومية العربية والطريق الدائري والتي وجه الوزير بدراسه ربطها مع مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد الانتهاء من تطويره لتحقيق تبادل الخدمه بينهما) ومحطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج).

كما تابع الوزير الجزء الثالث من المرحلة الثالثة (3C) والذي يمتد بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات (3 محطات نفقية وهي التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة علوية (جامعة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)، ووجه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية مع الاستغلال الاستثماري الأمثل لكافة المحطات.

جدير بالذكر أن الخط الثالث للمترو يعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى حيث يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على 34 محطة (21 نفقي – 2 سطحي – 11 علوي) ويتم تنفيذه على أربعة مراحل وقد تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل ثلاث مراحل بطول حوالي 24 كم (الأولى "العتبة – العباسية" بطول 4.4 كم بعدد 5 محطات نفقية - الثانية "العباسية – هارون" بطول 7.7 كم و4 محطات نفقية - الثالثة بطول 11.5 كم وعدد 10 محطات 4 نفقية + 6 علوية) وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية).

ويحقق الخط الثالث تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي في محطة عدلي منصور التبادلية المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل، كما يشتمل هذا الخط على أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا على مساحة 65 فدانا وتشتمل على 32 مبنى يتم فيها العمرات الجسيمة والخفيفة للقطارات بالإضافة لأعمال الغسيل الشامل ودهان وتجديد العربات كما إنها مجهزة لتخزين القطارات بسعة 30 قطار.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه يجرى حاليا توريد 32 قطارا جديدا مطابقة لأعلى المواصفات التكنولوجية الحديثة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب بعد افتتاح المرحلة الرابعة وكذلك بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة حيث تم توريد 21 قطارا دخل الخدمة منهم 14 قطارا كما تم توريد مكونات 5 قطارات وجار تجميع أول قطارين منهم في مصنع سيماف، وبعد اكتمال تنفيذ الخط الثالث سينقل حوالي 1.5 مليون راكب / يوميا.​