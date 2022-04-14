الطقس| قفزة في درجات الحرارة لـ 72 ساعة فقط.. الأرصاد تكشف السبب

يوم شديد الحرارة.. 5 نصائح من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد موجة حارة اعتبارا من السبت المقبل وتكون ذروتها يوم الأحد.

وتأتي الموجة الحارة بسبب منخفض خماسيني على الصحراء الغربية يؤدي إلى هبوب كتل هوائية حارة.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الخميس، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون يوم الأحد المقبل حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى بين 36 و37 درجة مئوية، لتسود أجواء شديدة الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهئية الأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة ستستمر لمدة 72 ساعة بداية من يوم السبت وحتى يوم الاثنين.

واعتبارا من يوم الاثنين، آخر أيام الموجة الحارة، ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض حيث تسجل درجات الحرارة يوم الاثنين على القاهرة الكبرى 34 و35 درجة مئوية.​