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بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء المدن بالقليوبية

01:12 م الخميس 14 أبريل 2022
بالأسماء.. حركة تنقلات رؤساء المدن بالقليوبية

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية والتي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعيين ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح شعراوي، اليوم، أن الحركة تضمنت نقل أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بالبحيرة إلى رئيس مدينة شبرا الخمية، وماهر محمد كامل رئيس حي عين شمس بالقاهرة إلى رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وطارق محمد أبوالعطا رئيس مركز ومدينة القناطر، ومحمد سالم عبد الشافى رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية إلى رئيس مركز ومدينة قليوب.

كما شملت الحركة أيضًا نقل محمد فوزي قناوي رئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى رئيس مدينة قها، وفرج عبدالله هويدي رئيس حي بولاق بالقاهرة إلى رئيس مدينة الخصوص.

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محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حركة تنقلات رؤساء المدن القليوبية

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