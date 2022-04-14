جزر الكوريل خلاصة الحكاية.. معلومات الوزراء ينشر فيديو عن العلاقات الروسية - اليابانية

كتب- محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا بعنوان "العلاقات الروسية - اليابانية: جزر الكوريل.. خلاصة الحكاية" يسلط فيه الضوء على قضية دولية ظهرت نتيجة تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتُلقي الأزمة الأوكرانية الضوء على قضايا تناساها البعض بسبب وجود حالة من السلم وتفاهمات بين أطرافها، ومن تلك الأمثلة النزاع الحدودي حول جزر الكوريل التي تقع تحت السيادة الفعلية الروسية منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين وتدور محادثات ومحاولات بين طوكيو وموسكو لتوقيع معاهدة سلام تضيف لآفاق التعاون بين الطرفين بعدًا أقوى.