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الأرصاد تعلن موجة حارة جديدة في هذا الموعد

10:33 ص الخميس 14 أبريل 2022
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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المعتدلة على شمال البلاد خلال الساعات القادمة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 26 درجة ويظل الطقس باردا في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه مع نهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء لتؤثر موجة حارة على كافة الأنحاء.

وحول تفاصيل الموجة الحارة الجديدة، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه سيتم التنويه عنها تفصيليا خلال الأيام القادمة.​

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