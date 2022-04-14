اتحاد الإذاعات الإسلامية يرفض أي دعوات تحريض لاقتحام المسجد الأقصى

كتب-مينا غالي:

أعرب اتحاد الإذاعات الاسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي عن بالغ الإدانة والاستنكار لما تشهده الأراضي

الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، وما صاحبها من استخدام ُمفرط للقوة ضد الفلسطينيين، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين وكذلك المواجهات الدامية مع المستوطنين واستخدامهم للقوة المفرطة وذلك في انتهاك صارخ لحرمات شهر رمضان المبارك.

ويؤكد الأتحاد على رفضه أي تحريض، بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان ال ُمعظم، والتي لن تفضي سوى إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل وإفشال كافة الجهود والمحاولات الرامية لتهدئة الأوضاع.

كما يدين بشدة صدور قرار عن محكمة إسرائيلية يجيز لليهود أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد مما يشكل استفزازا واضحا للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية فالمسجد الأقصى هو خط أحمر لا يجب ان تتجاوزه إسرائيل ولا تختبر رد الفعل الفلسطيني والإسلامي حياله.

ودعا اتحاد الإذاعات الإسلامية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها والعمل بشكل عاجل على وقف هذه المخططات التي ستلقي بظلالها على السلم والأمن الدوليين والاستقرار العالمي وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة.