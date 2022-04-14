بعد اعتماد الجداول .. "تعليم القاهرة" تحظر إجراء امتحانات خلال هذه الأيام

كتب- أسامة علي:

حدد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية، الأيام التي يحظر فيها عقد أي امتحانات لطلاب المدارس بجميع أنواعها.

وقال "عطية"، إنه يحظر عقد امتحانات في الفترة من الخميس 21/4 إلى الأحد 24/4، لتزامنها مع أعياد المسيحين، والاثنين 25/4 الموافق شم النسيم، الفترة من الخميس 28/4 إلي الخميس 5/5 /2022، لتزامنها مع عيد الفطر المبارك.

وأشار مدير تعليم القاهرة، إلى أنه تستمر الدراسة برياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي وفقا للخريطة الزمنية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (الدور الأول).

وجاءت تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالقاهرة على النحو التالي:

- امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني، يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022 ولمدة 6 أيام.

- امتحان الصف الرابع الإبتدائي، تبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022، وحتى الخميس 12/5/2022 ولمدة 5 أيام.

- امتحانات النقل للتعليم الفني، تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 10/5 وحتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 15 يومًا.

- امتحانات الصف الخامس والسادس الإبتدائي والثاني الإعدادي العام والرياضي، تبدأ يوم السبت الموافق 14/5 وتنتهي امتحانات النقل الإبتدائي 18/5.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي تبدأ السبت 14/5 ينتهي 19/05.

- امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية و الصم والمكفوفين والإعدادية المهنية، تبدأ يوم السبت الموافق 21/05 وحتى الخميس الموافق 26/5 ولمدة 6 أيام.

- امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي، تبدأ يومي الثلاثاء الموافق 19/4 والأربعاء الموافق 20/4.

- امتحان التربية الرياضية نظري للصف الثالث الإعدادي للمدارس الرياضية، تبدأ يوم الثلاثاء 19/4.

- امتحانات المواد خارج المجموع والمستوى الرفيع للصفوف النقل لجميع المراحل فتتم وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

- يتم اعتماد جداول المدارس الخاصة وفقًا لظروف وطبيعة كل مدرسة مع الالتزام بمواعيد بداية ونهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

- الالتزام التام بجدول الصف الرابع الابتدائي والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي.

- يتم امتحان المجالات العملية(العملي) للإعدادية المهنية والمهنية للصم وضعاف السمع، تبدأ يوم السبت 14/5 إلى يوم الاثنين 16/5.