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أول تحرك من السياحة بشأن حادث أتوبيس أسوان

11:22 م الأربعاء 13 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    أول تحرك من السياحة بشأن حادث أتوبيس أسوان
  • عرض 4 صورة
    أول تحرك من السياحة بشأن حادث أتوبيس أسوا
  • عرض 4 صورة
    أول تحرك من السياحة بشأن حادث أتوبيس أسوان
  • عرض 4 صورة
    أول تحرك من السياحة بشأن حادث أتوبيس أسوان
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كتب يوسف عفيفي:

زارت مساء اليوم، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وأعضاء مكتب الوزارة بأسوان، مصابي حادث تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل في محافظة أسوان على طريق أبو سمبل/أسوان، وذلك بأحد المستشفيات بالمحافظة للمتابعة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت سامية، أن هؤلاء المصابين في حالة صحية جيدة، وأنهم يعانون من إصابات طفيفة، لافتة إلى أن هناك بعض الحالات التي تعافت تماماً وغادرت المستشفى بسلام.

وأكدت أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة ومستمرة لحالة المصابين والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.

وكانت توجهت رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، فور وقوع الحادث صباح اليوم، إلى مدينة أسوان بناء على تكليف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، للمتابعة على أرض الواقع لتداعيات هذا الحادث، بجانب التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ وتسهيل أية إجراءات لازمة في هذا الشأن.

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