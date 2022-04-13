تصل لـ 170 ألف جنيه.. مصدر بالسياحة يكشف أسعار الحج لعام 2022

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر مطلع باللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، عن أسعار برامج الحج لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال المصدر لمصراوي، إن أسعار الحج ستزيد بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40% عن الأعوام السابقة، قائلا: "أقل سعر يبدأ من 90 ألف جنيه، والـ 5 نجوم سيصل إلى 170 ألف جنيه".

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أعداد الحجاج المصريين هذا العام من 30 ألفًا إلى 35 ألفًا.

واستعرض المصدر أسعار برامج الحج على النحو التالي:

- 90 - 100 ألف جنيه (المستوى الاقتصادي) بدون تذاكر الطيران.

- 130 - 140 ألف جنيه (مستوى أربع نجوم) بدون تذكرة الطيران.

- 160 - 170 ألف جنيه (مستوى 5 نجوم) بدون تذكرة الطيران.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع المتوقع لأسعار برامج الحج، يرجع إلى ارتفاع سعر الريال أمام الجنيه، وزيادة أسعار الخدمات في مكة والمدينة، وارتفاع سعر تذكرة الطيران، ورسوم الطوافة في منى وعرفات، والنقل الداخلي، مع ارتفاع تكلفة الإقامة في فنادق مكة والمدينة التي ارتفعت حوالي 20%، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب بنسبة 15%، مع فارق العملة بقيمة جنيهًا وذلك بنسبة 50%، مع قلة التأشيرات المطروحة، وكثرة الأعداد الراغبة في الحج.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أعلنت زيادة عدد الحجاج هذا العام 1443 هجرية إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

جدير بالذكر، أن غرفة شركات السياحة المصرية، أعلنت فتح باب تلقي طلبات الحج السياحى للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هجرية، وذلك من خلال التقدم بطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج والعمرة. Trans.hajj.gov.eg، اعتبارا من يوم الأربعاء 2022/4/6 وحتى يوم الأحد 2022/5/8.

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